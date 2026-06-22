Starkregen verursacht tragisches Unglück auf A36: Eine Tote und vier Verletzte

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Auf der A36 hat sich ein Auto mehrfach überschlagen. Eine Frau stirbt trotz schneller Hilfe. Die Autobahn muss für Rettungsarbeiten zeitweise gesperrt bleiben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Güsten - Auf der A36 bei Güsten (Salzlandkreis) ist es aufgrund von Starkregen am Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden. (Symbolfoto)
Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden. (Symbolfoto)  © 123rf/meinzahn

Das tragische Unglück ereignete sich gegen 11.56 Uhr auf der Strecke Richtung Bernburg. Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg befuhr ein 56-Jähriger mit weiteren vier Insassen die A36 mit seinem BMW, als er durch plötzlichen Starkregen von der Fahrbahn abkam.

In weiterer Folge überschlug sich der Wagen mehrfach, bis er letztendlich auf dem Dach zum Stehen kam.

"Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die 68-jährige deutsche Insassin noch an der Unfallstelle", erklärte ein Polizeisprecher.

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Die weiteren vier Insassen wurden leicht bis teils schwerst verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, der Rettungs- und der Bergungsmaßnahmen musste die BAB 36 in Fahrtrichtung Bernburg zeitweise gesperrt werden.

Titelfoto: 123rf/meinzahn

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