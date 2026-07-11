Identität unklar: Mann wird von Güterzug erfasst und stirbt
Zörbig - Ein Mann wurde am Freitagabend im Zörbiger Ortsteil Stumsdorf von einem Güterzug erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Gegen 17.50 Uhr kam es im Bereich des Bahnübergangs "Zörbiger Straße" zu dem Zusammenstoß zwischen dem Güterzug und dem Mann, erklärte die Polizei.
Dadurch zog er sich so starke Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Die genauen Umstände waren am Samstag ebenso wie die Identität der verstorbenen Person noch nicht bekannt. Die Bahnstrecke Halle – Köthen musste bis 21.17 Uhr gesperrt werden.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identifizierung der Person aufgenommen.
Noch ist unklar, ob es sich hierbei um einen Suizid gehandelt hat. Aufgrund der Auswirkungen des Vorfalls auf den öffentlichen Raum, hat sich die TAG24-Redaktion dennoch entschieden, den Fall zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa