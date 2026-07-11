Identität unklar: Mann wird von Güterzug erfasst und stirbt

Zörbig - Ein Mann wurde am Freitagabend im Zörbiger Ortsteil Stumsdorf von einem Güterzug erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Nach dem tödlichen Unfall musste die Strecke knapp 3,5 Stunden gesperrt werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gegen 17.50 Uhr kam es im Bereich des Bahnübergangs "Zörbiger Straße" zu dem Zusammenstoß zwischen dem Güterzug und dem Mann, erklärte die Polizei.

Dadurch zog er sich so starke Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die genauen Umstände waren am Samstag ebenso wie die Identität der verstorbenen Person noch nicht bekannt. Die Bahnstrecke Halle – Köthen musste bis 21.17 Uhr gesperrt werden.