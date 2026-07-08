Kontrolle verloren: Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt

Schierke - Am frühen Mittwochmorgen wurden ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin bei einem Unfall in Schierke ( Landkreis Harz ) verletzt.

Die Sozia kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. © Polizeirevier Harz

Der Fahrer und seine Sozia waren laut dem Polizeirevier Harz gegen 6 Uhr auf der L100 Richtung Wernigerode unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verlor der Biker aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.