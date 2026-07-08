Kontrolle verloren: Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt
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Schierke - Am frühen Mittwochmorgen wurden ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin bei einem Unfall in Schierke (Landkreis Harz) verletzt.
Der Fahrer und seine Sozia waren laut dem Polizeirevier Harz gegen 6 Uhr auf der L100 Richtung Wernigerode unterwegs, als es zu dem Unfall kam.
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verlor der Biker aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.
Hierbei wurden beide Personen leicht verletzt. Seine Mitfahrerin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1500 Euro.
Titelfoto: Polizeirevier Harz