Tonnenweise Erde und zwei schwerverletzte Personen: Skoda löst Kettenreaktion aus

Lutherstadt Wittenberg - Am Mittwochmorgen geriet ein Skoda auf der B187 in den Gegenverkehr und löste so einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen aus.

Der Fahrer des Mercedes verletzte sich nur leicht. © Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhalt

Der Unfall ereignete sich gegen 9.59 Uhr am Mittwoch auf der B187 im Wittenberger Ortsteil Griebo.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, sei die 32 Jahre alte Fahrerin des Skoda auf der B187 in Richtung Wittenberg unterwegs gewesen, als sie nach links in den Gegenverkehr geriet.

Dabei stieß sie mit einem Lkw zusammen, woraufhin dieser mit einem schwarzen Mercedes kollidierte. Der Lastwagen kippte auf die Seite und verlor mehrere Tonnen Erde.

"Die Fahrzeugführerin des Pkw Skoda wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen", so die Polizei. Nachdem sie von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden konnte, wurde sie von einem Rettungshubschrauber nach Halle geflogen.

Auch der Fahrer des Lkw zog sich schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb leichtverletzt.