Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: 57-jähriger Mazda-Fahrer tödlich verunglückt

Roitzsch - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B100 auf Höhe Roitzsch (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat am Donnerstagnachmittag ein tödliches Ende genommen.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 57-Jährige am Nachmittag von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Abend mitteilte, war ein 57-Jähriger mit seinem Mazda gegen 15.05 Uhr auf der B100 aus Bitterfeld-Wolfen kommend in Richtung Sandersdorf-Brehna unterwegs.

Etwa auf Höhe des Ortsteils Roitzsch kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Durch die Wucht der Kollision wurde der 57-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 45 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an, um den Schwerstverletzten aus dem Wrack zu befreien.

Nachdem dies gelungen war, wurde der Mann umgehend ins Krankenhaus transportiert, wo er jedoch wenig später seinen Wunden erlag.