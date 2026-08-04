Kind (10) stürzt von Balkon sechs Stockwerke in die Tiefe
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Halle (Saale) - Ein zehnjähriges Kind ist am Sonntagabend in Halle vom Balkon gestürzt und sechs Etagen in die Tiefe gefallen.
Das Kind befand sich zuvor in der elterlichen Wohnung in der Straße Lortzingbogen, als es gegen 22.20 Uhr von dem Balkon stürzte, so die Polizei.
Es verletzte sich dabei schwer und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.
Wie genau es zu dem Sturz kommen konnte, wird aktuell durch die Kriminalpolizei ermittelt.
Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass das Unglück mit einer strafbaren Handlung in Verbindung stehen könnte, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern weiter an.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa