Seat überschlägt sich mehrfach: Zwei Verletzte nach Unfall in der Altmark

Langenapel - Bei einem Unfall in der Nähe von Langenapel ( Altmarkkreis Salzwedel ) sind am Dienstagmorgen zwei Autofahrer verletzt worden. Ein Wagen überschlug sich mehrfach.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier des Altmarkkreises Salzwedel berichtet, war ein 55 Jahre alter Seat-Fahrer gegen 6.50 Uhr aus Richtung Langenapel in Richtung Wistedt unterwegs.

An einer Kreuzung übersah der Mann offenbar eine 27-jährige Skoda-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Wistedt fuhr.

Beide Autos krachten ineinander. Der Seat überschlug sich daraufhin mehrfach und kam abseits der Straße zum Stehen.

Die Skoda-Fahrerin konnte ihren Wagen in einem angrenzenden Straßengraben stoppen.

Beide Insassen wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Bei dem 55-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,43 Promille. Im Krankenhaus wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.