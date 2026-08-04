Seat überschlägt sich mehrfach: Zwei Verletzte nach Unfall in der Altmark
Langenapel - Bei einem Unfall in der Nähe von Langenapel (Altmarkkreis Salzwedel) sind am Dienstagmorgen zwei Autofahrer verletzt worden. Ein Wagen überschlug sich mehrfach.
Wie das Polizeirevier des Altmarkkreises Salzwedel berichtet, war ein 55 Jahre alter Seat-Fahrer gegen 6.50 Uhr aus Richtung Langenapel in Richtung Wistedt unterwegs.
An einer Kreuzung übersah der Mann offenbar eine 27-jährige Skoda-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Wistedt fuhr.
Beide Autos krachten ineinander. Der Seat überschlug sich daraufhin mehrfach und kam abseits der Straße zum Stehen.
Die Skoda-Fahrerin konnte ihren Wagen in einem angrenzenden Straßengraben stoppen.
Beide Insassen wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.
Bei dem 55-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,43 Promille. Im Krankenhaus wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.
Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel