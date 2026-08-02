Kleintransporter rammt Zaun auf A36: Vom Fahrer fehlt jede Spur

Aschersleben - Am frühen Sonntagmorgen hatte es die Polizei mit einem mysteriösen Verkehrsunfall auf der A36 zu tun. Vom Unfallfahrer fehlt jede Spur.

Ein Polizeihubschrauber suchte über der A36 nach einem flüchtigen Autofahrer. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach ersten Erkenntnissen war der bislang unbekannte Autofahrer mit seinem Kleintransporter auf der Autobahn im Salzlandkreis unterwegs, als er nahe Aschersleben wohl allein verschuldet von der Straße abkam und gegen einen Wildschutzzaun krachte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, war der Transporter leer. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Autofahrer vielleicht verletzt worden war, begannen die Beamten sofort mit umfangreichen Suchmaßnahmen.

Dabei kamen ein Polizeihubschrauber, eine Drohne und Fährtenspürhunde zum Einsatz, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Bislang konnte die Person noch nicht gefunden werden.

Der Grund für eine mögliche Flucht stellte sich noch vor Ort heraus: Der Kleintransporter war schon seit geraumer Zeit stillgelegt, auch passten die Kfz-Kennzeichen nicht zum Auto.