Motorrad kommt von der Straße ab: Sozia schwer verletzt
Elbingerode - Am Samstagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin im Landkreis Harz schwer verletzt. Das Rad war von der Straße abgekommen.
Gegen 15.45 Uhr war ein 45-jähriger Motorradfahrer, gemeinsam mit seiner 35-jährigen Sozia, auf einem Kawasaki-Motorrad zwischen Königshütte und Elbingerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache kam das Paar in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte schwer, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Zwar blieb der Fahrer unverletzt, die 35-Jährige zog sich jedoch schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.
Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.
Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle voll gesperrt. Die Polizisten leiteten nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Motorradfahrer ein.
Titelfoto: Polizeirevier Harz