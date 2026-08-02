Motorrad kommt von der Straße ab: Sozia schwer verletzt

Elbingerode - Am Samstagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin im Landkreis Harz schwer verletzt. Das Rad war von der Straße abgekommen.

Eine Frau wurde durch einen Motorradunfall schwer verletzt. © Polizeirevier Harz

Gegen 15.45 Uhr war ein 45-jähriger Motorradfahrer, gemeinsam mit seiner 35-jährigen Sozia, auf einem Kawasaki-Motorrad zwischen Königshütte und Elbingerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam das Paar in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte schwer, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Zwar blieb der Fahrer unverletzt, die 35-Jährige zog sich jedoch schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.