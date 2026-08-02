Motorrad kommt von der Straße ab: Sozia schwer verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin im Landkreis Harz schwer verletzt. Das Rad war von der Straße abgekommen.

Von Lena Schubert

Elbingerode - Am Samstagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin im Landkreis Harz schwer verletzt. Das Rad war von der Straße abgekommen.

Eine Frau wurde durch einen Motorradunfall schwer verletzt.
Eine Frau wurde durch einen Motorradunfall schwer verletzt.  © Polizeirevier Harz

Gegen 15.45 Uhr war ein 45-jähriger Motorradfahrer, gemeinsam mit seiner 35-jährigen Sozia, auf einem Kawasaki-Motorrad zwischen Königshütte und Elbingerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam das Paar in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte schwer, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Zwar blieb der Fahrer unverletzt, die 35-Jährige zog sich jedoch schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Insolvenzantrag in Teutschenthal: Wie es mit der Grube im Saalekreis weitergeht
Sachsen-Anhalt Insolvenzantrag in Teutschenthal: Wie es mit der Grube im Saalekreis weitergeht

Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle voll gesperrt. Die Polizisten leiteten nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Motorradfahrer ein.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: