Kind (10) stürzt von Balkon sechs Stockwerke in Tiefe: War es wirklich ein Unfall?

Halle (Saale) - Ein zehnjähriges Kind ist am Sonntagabend in Halle vom Balkon gestürzt und sechs Etagen in die Tiefe gefallen.

Das Kind stürzte in der elterlichen Wohnung vom Balkon. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Das Kind befand sich zuvor in der elterlichen Wohnung in der Straße Lortzingbogen, als es gegen 22.20 Uhr von dem Balkon stürzte, so die Polizei.

Es verletzte sich dabei schwer und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Wie genau es zu dem Sturz kommen konnte, wird aktuell durch die Kriminalpolizei ermittelt.