Rentner kracht in haltendes Auto: Mann stirbt im Krankenhaus

Osterweddingen - Am Freitagmittag kam ein Senior bei einem tragischen Autounfall im Landkreis Börde ums Leben.

Ein Autofahrer kam im Landkreis Börde ums Leben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 88-jährige Autofahrer war in der Ortschaft Osterweddingen im Sülzetal (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen einen medizinischen Notfall am Steuer erlitt.

Sein Wagen kam von der Straße ab und krachte am Fahrbahnrand in ein haltendes Auto, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Der Rentner wurde noch vor Ort bewusstlos und wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht, wo er leider wenig später verstarb.