Kleinbus kracht in VW: Schulkinder müssen ins Krankenhaus
Heimburg - Am frühen Donnerstagnachmittag wurden mehrere Personen bei einem Unfall in Heimburg (Landkreis Harz) in einem Bus verletzt.
Schuld daran habe ein Schaltfehler, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Eine Autofahrerin aus Berlin befand sich gegen 13.45 Uhr auf der L85 auf der Wilhelm-Pieck-Straße. Als sie den Gang ihres VWs wechseln wollte, habe sie heruntergeschaltet, wodurch sich ihre Geschwindigkeit stark verringerte, hieß es.
Der hinter ihr fahrende Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Auto der Berlinerin. Dieser war zum Zeitpunkt des Unfalls als Schulbus im Einsatz und mit sechs Kindern besetzt.
Dabei seien der Fahrer sowie zwei Schüler im Alter von 9 und 15 Jahren verletzt worden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden am Kleinbus auf etwa 3000 Euro. Am VW der Berlinerin wird mit etwa 4000 Euro gerechnet.
Titelfoto: Polizeirevier Harz