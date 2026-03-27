Kleinbus kracht in VW: Schulkinder müssen ins Krankenhaus

Heimburg - Am frühen Donnerstagnachmittag wurden mehrere Personen bei einem Unfall in Heimburg ( Landkreis Harz ) in einem Bus verletzt.

Bei dem Unfall auf der L85 wurden ein Busfahrer sowie zwei Schulkinder verletzt. © Polizeirevier Harz

Schuld daran habe ein Schaltfehler, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Eine Autofahrerin aus Berlin befand sich gegen 13.45 Uhr auf der L85 auf der Wilhelm-Pieck-Straße. Als sie den Gang ihres VWs wechseln wollte, habe sie heruntergeschaltet, wodurch sich ihre Geschwindigkeit stark verringerte, hieß es.

Der hinter ihr fahrende Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Auto der Berlinerin. Dieser war zum Zeitpunkt des Unfalls als Schulbus im Einsatz und mit sechs Kindern besetzt.

Dabei seien der Fahrer sowie zwei Schüler im Alter von 9 und 15 Jahren verletzt worden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.