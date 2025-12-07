Kleinbus kracht in Wildschwein: Zwei Kinder verletzt

Kakerbeck - Schwerer Unfall am Samstagabend: In der Altmark ist ein Kleinbus in ein Wildschwein gekracht. Zwei Kinder wurden verletzt.

In der Altmark ist ein Kleinbus in ein Wildschwein gekracht. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 22 Uhr war ein 45 Jahre alter Autofahrer mit einem Kleinbus, der mit insgesamt sechs Insassen besetzt war, auf der B71 zwischen Kakerbeck und Cheinitz (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Plötzlich rannte ein Wildschwein auf die Fahrbahn. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, wurden zwei Kinder im Alter von neun und 14 Jahren leicht verletzt und unter Schock ins Krankenhaus gebracht.

Der Kleinbus wurde durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.