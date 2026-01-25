Transporter kracht gegen parkendes Auto: Zeugin findet toten Mann an Steuer vor

Mansfeld - Tragischer Unfall im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Samstagmittag ist ein Autofahrer am Steuer seines Autos bewusstlos geworden.

In Mansfeld ist ein Autofahrer (†64) am Steuer seines Wagens bewusstlos geworden. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Gegen 13.15 Uhr sah eine Zeugin, wie ein Kleintransporter in der Friedensallee in Mansfeld (Sachsen-Anhalt) gegen ein parkendes Auto krachte.

Sie eilte zur Unfallstelle und fand im Inneren des Transporters einen bewusstlosen Mann vor, der zusammengesackt am Steuer saß.

Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, wurde sofort versucht, den 64-Jährigen zu reanimieren.

Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät, er verstarb wenig später vor Ort in einem Rettungswagen. Derzeit wird ein medizinischer Notfall als Todes- sowie Unfallursache vermutet.