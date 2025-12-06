Kleintransporter kracht gegen Zaun: 58-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Braunsbedra - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Braunsbedra (Saalekreis) kam ein Mann ums Leben.

Der Mann (†58) wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Nach Angaben der Polizei war der 58-jährige Kleintransporter-Fahrer gegen 18.35 Uhr auf der Damaschkestraße in Richtung Roßbacher Weg unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn abkam.

Hier stieß er gegen den Gabionenzaun eines Grundstücks. Eine Zeugin fand den Mann äußerlich unverletzt, aber bewusstlos im Wrack vor. Nach erster Einschätzung des Notarztes hatte sich wohl ein medizinischer Notfall ereignet.

"Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer später im Krankenhaus", so ein Polizeisprecher.

Es wird davon ausgegangen, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren.