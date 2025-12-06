Streit auf Bundesstraße eskaliert: BMW blockiert Spur, Lkw kippt von Fahrbahn

Bitterfeld-Wolfen - Durch einen Streit auf der B183 nahe Bitterfeld-Wolfen wurden am Freitag zwei Personen teilweise schwer verletzt.

Ein Streit auf einer Bundesstraße eskalierte am Freitag. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie Polizeisprecher Christian Hansow berichtete, waren ein 52-jähriger BMW-Fahrer und ein 35-jähriger Lkw-Fahrer auf der B183 gegen 15.11 Uhr in einen Disput miteinander geraten. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Der Streit eskalierte dann allerdings so sehr, dass der BMW-Fahrer immer wieder abrupt abbremste und zwischen den Spuren wechselte, sodass er den hinter ihm fahrenden Lkw blockierte.

Der 35-Jährige musste ein Ausweichmanöver einleiten, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und schließlich umkippte.

"Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", erklärte der Sprecher. "Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen."