Streit auf Bundesstraße eskaliert: BMW blockiert Spur, Lkw kippt von Fahrbahn
Bitterfeld-Wolfen - Durch einen Streit auf der B183 nahe Bitterfeld-Wolfen wurden am Freitag zwei Personen teilweise schwer verletzt.
Wie Polizeisprecher Christian Hansow berichtete, waren ein 52-jähriger BMW-Fahrer und ein 35-jähriger Lkw-Fahrer auf der B183 gegen 15.11 Uhr in einen Disput miteinander geraten. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.
Der Streit eskalierte dann allerdings so sehr, dass der BMW-Fahrer immer wieder abrupt abbremste und zwischen den Spuren wechselte, sodass er den hinter ihm fahrenden Lkw blockierte.
Der 35-Jährige musste ein Ausweichmanöver einleiten, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und schließlich umkippte.
"Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", erklärte der Sprecher. "Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen."
Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Nötigung.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa