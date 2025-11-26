Von Auto erfasst: Junge schwer verletzt

Havelberg - Tragischer Unfall bei Stendal: Am Dienstagmittag wurde ein junger Schüler schwer verletzt.

Ein verletzter Junge musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der elf Jahre alte Junge war gegen 12.30 Uhr im Birkenweg in Havelberg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er hinter einem geparkten Transporter auf die Fahrbahn lief.

Nach Erkenntnissen der Polizei achtete der Schüler dabei nicht auf den fließenden Verkehr.

Ein heranrollendes Auto konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen.