Von Auto erfasst: Junge schwer verletzt
Havelberg - Tragischer Unfall bei Stendal: Am Dienstagmittag wurde ein junger Schüler schwer verletzt.
Der elf Jahre alte Junge war gegen 12.30 Uhr im Birkenweg in Havelberg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er hinter einem geparkten Transporter auf die Fahrbahn lief.
Nach Erkenntnissen der Polizei achtete der Schüler dabei nicht auf den fließenden Verkehr.
Ein heranrollendes Auto konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen.
Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, wurde der Elfjährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa