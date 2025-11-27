Schwerer Unfall im Harz: Auto landet nach Kreisverkehr-Crash auf Acker

Quedlinburg - Am Mittwochnachmittag krachte es im Landkreis Harz : Bei einem Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr wurde ein Autofahrer verletzt.

Auf einer Landstraße bei Quedlinburg sind zwei Autos zusammen gekracht. © Polizeirevier Harz

Gegen 14.30 Uhr war ein 60 Jahre alter Mann mit seinem VW auf der L66 bei Gernrode (Sachsen-Anhalt) in Richtung A36 unterwegs, als er an einen Kreisverkehr gelangte.

Ein vorausfahrender Mazda bremste dort verkehrsbedingt ab. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig halten und prallte mit seinem Vordermann zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen angrenzenden Acker geschleudert, wo er schließlich liegenblieb, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der 60-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und konnte vor Ort von den Rettungskräften behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro.