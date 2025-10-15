Lkw-Anhänger rutscht in Gegenverkehr: Mopedfahrer schwer verletzt

Zierau - Am Dienstagmorgen sorgte ein Lastwagen zwischen Zierau und Ladekath ( Altmarkkreis Salzwedel ) für eine gefährliche Situation mit einem Mopedfahrer.

Der Mopedfahrer (68) kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © 123rF/sayanmoongklang

Gegen 9.30 Uhr sei der Anhänger des Lasters auf der Landstraße 1 in einer Rechtskurve ins Rutschen geraten. Auf dem nassen Kopfsteinpflaster kam er dabei auf die Gegenspur.

Zur selben Zeit fuhr auf der entgegengesetzten Fahrspur ein Simson-Fahrer und stieß mit dem ins Rutschen gekommenen Anhänger zusammen.

Der 68 Jahre alte Mann stürzte direkt nach der Kollision auf den Boden.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtete, habe er dadurch schwere Verletzungen erlitten.

Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich zunächst um den Mopedfahrer.