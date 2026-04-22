Lkw landet im Straßengraben: Fahrer schwer verletzt

Gardelegen - Schwerer Unfall in der Altmark: Am späten Dienstagnachmittag kam ein Lkw von der Straße ab.

In der Altmark ist ein Lkw von der Straße abgekommen. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 17.30 Uhr war ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der B188 zwischen Gardelegen und Solpke (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

In einer Linkskurve kam er plötzlich rechts von der Straße ab, landete im Graben und krachte gegen einen Baum, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der Schlepper blieb auf der Seite des Fahrerhauses liegen. Der 59-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar.