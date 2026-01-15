Lkw landet im Straßengraben: Unfallverursacher nimmt Reißaus

Burg - Schwerer Unfall bei Magdeburg : Im Jerichower Land kam am Mittwochmorgen ein Lkw von der Straße ab. Doch den Verursacher kümmerte das wenig.

In Burg kam ein Lkw von der Bundesstraße ab. © Polizeirevier Jerichower Land

Gegen 8 Uhr war der 39-jährige Brummifahrer auf der B246 in Burg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrspur geriet.

Der Schlepper versuchte noch, auszuweichen und landete dabei im Straßengraben. Der Laster krachte dort gegen mehrere Leitpfosten und Bäume, bevor er liegen blieb.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, wurde der 39-Jährige verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das unbekannte Unfallauto fuhr währenddessen einfach weiter. Glücklicherweise konnten die Beamten inzwischen den dreisten Autofahrer ermitteln.