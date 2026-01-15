Lkw landet im Straßengraben: Unfallverursacher nimmt Reißaus
Burg - Schwerer Unfall bei Magdeburg: Im Jerichower Land kam am Mittwochmorgen ein Lkw von der Straße ab. Doch den Verursacher kümmerte das wenig.
Gegen 8 Uhr war der 39-jährige Brummifahrer auf der B246 in Burg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrspur geriet.
Der Schlepper versuchte noch, auszuweichen und landete dabei im Straßengraben. Der Laster krachte dort gegen mehrere Leitpfosten und Bäume, bevor er liegen blieb.
Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, wurde der 39-Jährige verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Das unbekannte Unfallauto fuhr währenddessen einfach weiter. Glücklicherweise konnten die Beamten inzwischen den dreisten Autofahrer ermitteln.
Ein Ermittlungsverfahren zur Unfallursache wurde eingeleitet.
Die B246 musste für die Bergung des Lkw für gut drei Stunden voll gesperrt werden.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land