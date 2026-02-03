Lkw-Tür klappt während der Fahrt auf - Dacia-Fahrerin verletzt

Badersleben - Seltener Unfall im Landkreis Harz : Am Montagmittag wurde eine Autofahrerin während der Fahrt verletzt, weil sie von einer Lkw-Tür getroffen wurde.

Im Harz wurde eine Frau verletzt, als die Tür eines entgegenkommenden Lkw aufklappte. © Polizeirevier Harz

Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 12.10 Uhr mit seinem Schlepper auf der Albert-Klaus-Straße in Badersleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache klappte in einer Rechtskurve plötzlich die Bordwandtür des Anhängers auf und krachte gegen einen entgegenkommenden Dacia.

Die 66-jährige Fahrerin des Dacia wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon, teilte das Polizeirevier Harz mit.