Lkw-Tür klappt während der Fahrt auf - Dacia-Fahrerin verletzt
Badersleben - Seltener Unfall im Landkreis Harz: Am Montagmittag wurde eine Autofahrerin während der Fahrt verletzt, weil sie von einer Lkw-Tür getroffen wurde.
Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 12.10 Uhr mit seinem Schlepper auf der Albert-Klaus-Straße in Badersleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache klappte in einer Rechtskurve plötzlich die Bordwandtür des Anhängers auf und krachte gegen einen entgegenkommenden Dacia.
Die 66-jährige Fahrerin des Dacia wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon, teilte das Polizeirevier Harz mit.
An dem Dacia und dem Lkw entstanden Sachschäden von insgesamt etwa 11.000 Euro. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: Polizeirevier Harz