Schwerer Kreuzungscrash im Harz: Mitsubishi landet auf Dach
Thale - Am Dienstagmorgen krachte es übel an einer Kreuzung im Harz: Ein Auto landete auf dem Dach, der Insasse wurde verletzt.
Gegen 6.30 Uhr war ein 20 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi auf der Suderöder Straße in Thale (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte an einer Kreuzung auf die L96 auffahren.
Dabei missachtete er jedoch einen vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Es kam zum Unfall, wodurch der Mitsubishi gegen ein drittes Auto, einen Skoda, geschleudert wurde und schließlich auf dem Dach landete.
Wie durch ein Wunder wurde der 54 Jahre alte Insasse des Unfallwagens nur leicht verletzt, teilte das Polizeirevier Harz mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.
Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.
Sachschaden durch Unfall enorm
Der entstandene Sachschaden ist enorm: Der Mitsubishi erlitt Totalschaden von etwa 15.000 Euro, hinzu kommen Schäden im Wert von 5000 Euro am Audi und 10.000 Euro am Skoda.
Der 20-jährige Unfallverursacher darf sich nun auf ein Strafverfahren freuen.
Titelfoto: Polizeirevier Harz