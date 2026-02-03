Schwerer Kreuzungscrash im Harz: Mitsubishi landet auf Dach

Thale - Am Dienstagmorgen krachte es übel an einer Kreuzung im Harz : Ein Auto landete auf dem Dach, der Insasse wurde verletzt.

Im Harz kam es zu einem schweren Unfall an einer Kreuzung. © Polizeirevier Harz

Gegen 6.30 Uhr war ein 20 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi auf der Suderöder Straße in Thale (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte an einer Kreuzung auf die L96 auffahren.

Dabei missachtete er jedoch einen vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Es kam zum Unfall, wodurch der Mitsubishi gegen ein drittes Auto, einen Skoda, geschleudert wurde und schließlich auf dem Dach landete.

Wie durch ein Wunder wurde der 54 Jahre alte Insasse des Unfallwagens nur leicht verletzt, teilte das Polizeirevier Harz mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.