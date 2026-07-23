Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Senior (79) fährt gegen Baum und stirbt

Hottendorf - Nahe Gardelegen in der Altmark ist ein 79 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der B188 gestorben.

Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Der Mann kam zwischen Hottendorf und Jävenitz aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Straße ab, sein Wagen streifte zwei Bäume und stieß mit einem weiteren Baum zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto blieb demnach auf der Beifahrerseite liegen, ein Notarzt stellte noch am Unfallort den Tod des Mannes fest.