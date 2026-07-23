Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Senior (79) fährt gegen Baum und stirbt
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Von Sabrina Gorge
Hottendorf - Nahe Gardelegen in der Altmark ist ein 79 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der B188 gestorben.
Der Mann kam zwischen Hottendorf und Jävenitz aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Straße ab, sein Wagen streifte zwei Bäume und stieß mit einem weiteren Baum zusammen, wie die Polizei mitteilte.
Das Auto blieb demnach auf der Beifahrerseite liegen, ein Notarzt stellte noch am Unfallort den Tod des Mannes fest.
Ein Baum stürzte laut Polizei auf ein Grundstück und beschädigte einen Zaun.
Die B188 war mehr als drei Stunden gesperrt, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich, wie es weiter hieß.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa