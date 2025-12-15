Mehrere Glätteunfälle in der Börde: Auto kracht in Hauswand

Niederndodeleben - Glatte Straßen haben am Montagmorgen für mehrere Unfälle im Landkreis Börde gesorgt.

In der Börde hat es zum Wochenstart mehrere Unfälle wegen Glätte gegeben. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

In Niederndodeleben krachte ein Auto gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin wurde demnach leicht verletzt.

In Wedringen stürzte eine 63 Jahre alte Radfahrerin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Laut Polizei gab es weitere Unfälle: In Barneberg rutschte ein Fahrzeug in ein anderes. Hier blieb es bei einem Blechschaden.

In Wedringen kam eine Fahrerin von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.