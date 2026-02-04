Unglück im Einsatz: Feuerwehrauto kracht mit Wagen zusammen - zehn Personen verletzt

Halle (Saale) - Schwerer Crash während eines Einsatzes in Halle: Ein Feuerwehr-Fahrzeug ist am Dienstagabend mit einem Auto zusammengestoßen. Zehn Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr unterstützte die verunglückten Kameraden am Unfallort. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf

Eine Person habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Aktuellen Angaben zufolge kam es gegen 21 Uhr auf einer Kreuzung in der Straße An der Feuerwache zu dem Unfall.

Das Feuerwehrauto war laut Polizei mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs. Acht Einsatzkräfte wurden leicht verletzt.

Auch der 82-jährige Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen. Sein ein Jahr jüngerer Beifahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird aktuell auf 60.000 Euro geschätzt.