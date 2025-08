Mercedes-Fahrer (20) überholt drei Autos und verliert Kontrolle: Vier Verletzte bei Frontalcrash

Merseburg - Schlimmer Unfall nahe der B181 im Saalekreis: Am Dienstagnachmittag sind zwei Autos frontal zusammengekracht - mehrere Personen wurden dabei schwer verletzt.

In den völlig zerstörten Autos wurden mehrere Menschen verletzt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Crash geschah den Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghans zufolge gegen 16.35 Uhr auf der L183 östlich von Merseburg zwischen Lössen und dem Abzweig zur Bundesstraße.

Zwei Mercedes-Fahrzeuge waren an dem Unglück in einer leichten Kurve beteiligt. In einem Wagen saßen drei Personen, im anderen nur der Fahrer.



"Die beiden Fahrer (20 und 45 Jahre alt, beide männlich) wurden, nach derzeitigem Stand, leicht verletzt", ergänzte Junghans am Abend.

Die beiden anderen Insassen haben schwere Verletzungen erlitten. Aktuell sei noch unklar, ob diese lebensgefährlich sind.

Wie die Polizei am Mittwoch ergänzte, habe der 20-Jährige in Richtung Bundesstraße fahrend gleich drei Autos mit einem Mal überholt und direkt im Anschluss die Kontrolle über seinen Mercedes verloren.

Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und schließlich wieder auf die Straße, auf der frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes des 45-Jährigen zusammenkrachte.