Mercedes Sprinter kracht gegen Bäume: Junger Autofahrer stirbt vor Ort

Fienerode - Tragischer Vorfall im Jerichower Land: Am Samstagnachmittag starb ein junger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall .

Im Jerichower Land kam ein junger Autofahrer ums Leben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 21 Jahre alter Autofahrer war gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der B107 zwischen Süße Ecke und Fienerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er von der Straße abkam.

Der Sprinter krachte gegen mehrere Bäume und blieb auf dem Bankett stehen. Der junge Fahrer wurde im Inneren des Unfallwracks eingeklemmt.

Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. Er konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.

Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.