Missglückter Überholversuch führt zu Kollision mit Baum

Möckern - Das riskante Manöver eines 21-Jährigen führte dazu, dass er mit seinem Auto gegen einen Baum prallte und ihn jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung erwartet.

Der junge Mann war am Mittwoch in den Mittagsstunden auf der Kreisstraße 1006 in Möckern nahe Magdeburg, unterwegs, als er zum Überholen ansetzte.

Er scherte hinter einer Fahrzeugkolonne aus, ohne zu bemerken, dass sich auf der Gegenspur ein Transporter näherte. Dieser musste eine Gefahrenbremsung vollziehen.

Der 21-Jährige versuchte dem Transporter auszuweichen und kam dabei links von der Straße ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Sowohl er selbst, als auch der Fahrer vom Transporter verletzten sich leicht und wurden anschließend behandelt.