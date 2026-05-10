VW übersieht Toyota: Vorfahrtsfehler endet mit Unfall und Sperrung

Gardelegen - Zwischen den Ortsteilen Solpke und Weternitz ( Altmarkkreis Salzwedel ) hat es am Samstagnachmittag mächtig gekracht.

Die beiden Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Ein 41-Jähriger wollte nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel mit seinem VW samt Anhänger von der Weteritzer Landstraße auf die B188 in Richtung Mieste abbiegen.

Hierbei übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten Toyota eines 50-Jährigen. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden.

Bei dem Crash kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und blieben am Straßenrand stehen. Zusätzlich kippte der Anhänger des VW um.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.