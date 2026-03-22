Notlage endet tragisch: Senior fährt gegen Hauswand und stirbt

Während er im Auto saß, erlitt ein 70-jähriger Sonntagmorgen in Sachsen-Anhalt einen Notfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und starb kurz darauf.

Von Lisa Marie Peisker

Merseburg - Während er im Auto saß, erlitt ein 70-jähriger Sonntagmorgen in Merseburg (Sachsen-Anhalt) einen medizinischen Notfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und starb kurz darauf.

Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild)
Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild)  © Marion van der Kraats/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann war gegen 4 Uhr morgens in der Dammstraße unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam und gegen eine Hauswand krachte.

Wie die Polizei bestätigte, sei der Unfall ersten Erkenntnissen zufolge durch eine Notlage geschehen.

Direkt wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Leider ohne Erfolg, der Fahrer verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

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"Das Fahrzeug beschädigte unter anderem ein geparktes Auto, Verkehrseinrichtungen sowie die Hauswand eines Geschäfts", erklärte Polizeisprecherin Inken Henningsen.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls wurden eingeleitet und dauern weiter an.

Titelfoto: Marion van der Kraats/dpa-Zentralbild/dpa

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