Notlage endet tragisch: Senior fährt gegen Hauswand und stirbt
Merseburg - Während er im Auto saß, erlitt ein 70-jähriger Sonntagmorgen in Merseburg (Sachsen-Anhalt) einen medizinischen Notfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und starb kurz darauf.
Der Mann war gegen 4 Uhr morgens in der Dammstraße unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam und gegen eine Hauswand krachte.
Wie die Polizei bestätigte, sei der Unfall ersten Erkenntnissen zufolge durch eine Notlage geschehen.
Direkt wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Leider ohne Erfolg, der Fahrer verstarb kurz darauf im Krankenhaus.
"Das Fahrzeug beschädigte unter anderem ein geparktes Auto, Verkehrseinrichtungen sowie die Hauswand eines Geschäfts", erklärte Polizeisprecherin Inken Henningsen.
Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls wurden eingeleitet und dauern weiter an.
Titelfoto: Marion van der Kraats/dpa-Zentralbild/dpa