Opel landet auf Feld: Rentner muss aus Auto gerettet werden

Arendsee - Am Montagnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Ein älterer Herr wurde durch einen Verkehrsunfall verletzt.

In der Altmark landete ein Opel kopfüber auf einem Acker. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 14.30 Uhr war ein 77-jähriger Mann mit seinem Opel auf der B190 zwischen Arendsee und Leppin (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

In einer leichten Linkskurve kam der Senior aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Er krachte in einen Leitpfosten, lenkte dann gegen, kam schließlich links von der Straße ab und gelangte auf einen angrenzenden Acker.

Dort überschlug sich der Opel mehrfach und kam schließlich auf dem Dach zum Erliegen, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der 77-jährige Fahrer wurde im Unfallwrack eingeklemmt und musste durch die insgesamt 14 Kameraden der Feuerwehr geborgen werden. Schließlich kam er schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.