Opel landet auf Feld: Rentner muss aus Auto gerettet werden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Montagnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Ein älterer Herr wurde durch einen Verkehrsunfall verletzt.

Von Lena Schubert

Arendsee - Am Montagnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Ein älterer Herr wurde durch einen Verkehrsunfall verletzt.

In der Altmark landete ein Opel kopfüber auf einem Acker.
In der Altmark landete ein Opel kopfüber auf einem Acker.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 14.30 Uhr war ein 77-jähriger Mann mit seinem Opel auf der B190 zwischen Arendsee und Leppin (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

In einer leichten Linkskurve kam der Senior aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Er krachte in einen Leitpfosten, lenkte dann gegen, kam schließlich links von der Straße ab und gelangte auf einen angrenzenden Acker.

Hase rennt auf Straße: Jugendliche Mopedfahrer verletzten sich bei Unfall
Sachsen-Anhalt Unfall Hase rennt auf Straße: Jugendliche Mopedfahrer verletzten sich bei Unfall

Dort überschlug sich der Opel mehrfach und kam schließlich auf dem Dach zum Erliegen, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der 77-jährige Fahrer wurde im Unfallwrack eingeklemmt und musste durch die insgesamt 14 Kameraden der Feuerwehr geborgen werden. Schließlich kam er schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der Unfallfahrer (77) wurde schwer verletzt.
Der Unfallfahrer (77) wurde schwer verletzt.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der Opel erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: