So viele Menschen kamen zwischen Januar und März in Sachsen-Anhalt bei Unfällen ums Leben

Magdeburg - Zwischen Januar und März sind in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr laut Statistischem Landesamt 17 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen.

In Sachsen-Anhalt kam es 2025 häufiger zu tödlichen Unfällen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das seien acht Personen mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Amt mit. Die Zahlen basieren den Angaben nach auf Meldungen der Polizei.

Insgesamt seien im ersten Quartal dieses Jahres 14.660 Straßenverkehrsunfälle gezählt worden – 4,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025.

Bei den Unfällen in den ersten drei Monaten von 2026 sind den Statistikern nach 240 Menschen schwer verletzt worden.