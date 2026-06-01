So viele Menschen kamen zwischen Januar und März in Sachsen-Anhalt bei Unfällen ums Leben
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Magdeburg - Zwischen Januar und März sind in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr laut Statistischem Landesamt 17 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen.
Das seien acht Personen mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Amt mit. Die Zahlen basieren den Angaben nach auf Meldungen der Polizei.
Insgesamt seien im ersten Quartal dieses Jahres 14.660 Straßenverkehrsunfälle gezählt worden – 4,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025.
Bei den Unfällen in den ersten drei Monaten von 2026 sind den Statistikern nach 240 Menschen schwer verletzt worden.
Das sind 43 weniger als zwischen Januar und März 2025. Auch die Zahl der Leichtverletzten sei um 16 Personen auf insgesamt 1483 gesunken, hieß es.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa