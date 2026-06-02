Beim Überholen abgedrängt: Hyundai landet in Feld

Emsland - Auf einer Bundesstraße in Emsland ( Landkreis Harz ) ist am Dienstagmorgen ein Überholmanöver missglückt. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.

Der Hyundai kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, befuhr eine 52-Jährige gegen 6 Uhr die B185 mit ihrem Ford in Richtung Aschersleben.

Während ihrer Fahrt wollte sie einen vor ihr fahrenden Wagen überholen. Hierbei übersah sie jedoch den Hyundai einer 28-Jährigen, der sich bereits im Überholvorgang befand.

In der Folge wurde die junge Fahrerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn gedrängt, geriet auf den Seitenstreifen und querte anschließend die Fahrbahn.

Hier fuhr sie in den Seitengraben, streifte einen Baum und kam letztendlich in einem Feld zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde die 28-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.