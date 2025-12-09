1.641
Schock an Haltestelle! Siebenjähriger gerät unter Räder von Schulbus
Petersberg - Am Dienstagmorgen ereignete sich in Petersberg (Saalekreis) ein schwerer Verkehrsunfall.
Nach Angaben von Polizeisprecher Franco Lindner wurde der Unfall wohl vor allem durch das Gedränge an einer Schulbus-Haltestelle verursacht.
Demnach standen gegen 7 Uhr mehrere Kinder an der Haltestelle, als der Bus sich näherte. Plötzlich rutschte ein Siebenjähriger vom Bordstein und geriet daraufhin mit seinen Beinen unter die Räder.
Der Junge zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.
"Die anderen Kinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht", so der Sprecher. Auch ein Kriseninterventionsteam kam zum Einsatz und betreute die Kinder.
