Schock an Haltestelle! Siebenjähriger gerät unter Räder von Schulbus

Petersberg - Am Dienstagmorgen ereignete sich in Petersberg (Saalekreis) ein schwerer Verkehrsunfall .

Ein Siebenjähriger geriet unter die Räder eines Schulbusses. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Franco Lindner wurde der Unfall wohl vor allem durch das Gedränge an einer Schulbus-Haltestelle verursacht.

Demnach standen gegen 7 Uhr mehrere Kinder an der Haltestelle, als der Bus sich näherte. Plötzlich rutschte ein Siebenjähriger vom Bordstein und geriet daraufhin mit seinen Beinen unter die Räder.

Der Junge zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.