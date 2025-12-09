Schüler will Straße überqueren und wird von Auto erfasst
Gommern - Am frühen Dienstagmorgen baute ein Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall im Jerichower Land. Ein Kind wurde schwer verletzt.
Gegen 6.30 Uhr war der 37 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto auf der Ladeburger Straße in Leitzkau (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Währenddessen spazierte ein neun Jahre alter Schüler am Straßenrand. Schließlich trat er auf die Fahrbahn, um zur Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite zu gelangen.
Der 37-Jährige konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Der Unfallverursacher meldete den Vorfall selbstständig bei der Polizei.
Der Schüler wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Art seiner Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa