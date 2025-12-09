Schüler will Straße überqueren und wird von Auto erfasst

Gommern - Am frühen Dienstagmorgen baute ein Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall im Jerichower Land. Ein Kind wurde schwer verletzt.

In Gommern wurde ein Kind bei einem Autounfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Gegen 6.30 Uhr war der 37 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto auf der Ladeburger Straße in Leitzkau (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Währenddessen spazierte ein neun Jahre alter Schüler am Straßenrand. Schließlich trat er auf die Fahrbahn, um zur Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite zu gelangen.

Der 37-Jährige konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Der Unfallverursacher meldete den Vorfall selbstständig bei der Polizei.