Kleinwagen krachen zusammen: Zwei Menschen sterben im Salzlandkreis

Am Sonntag haben zwei Menschen zwischen Bernburg und Neugattersleben ihr Leben verloren. Sie saßen jeweils in einem Kleinwagen, welche frontal zusammenstießen.

Von Robert Lilge

Bernburg - Am Sonntagnachmittag verloren zwei Menschen nach einem Unfall auf der B71 zwischen Neugatterleben und Bernburg (Salzlandkreis) ihr Leben.

Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden an.
Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden an.  © Screenshot/Facebook/FreiwilligeFeuerwehrNeugattersleben

Laut der Polizeiinspektion Magdeburg soll es sich dabei um zwei Autofahrer handeln, die jeweils in einem Kleinwagen gesessen haben.

Gegen 17.30 Uhr waren beide auf der Bundesstraße unterwegs - sie stießen etwa 300 Meter hinter dem Bahnübergang in Richtung Neugattersleben frontal zusammen.

Für beide Personen kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.

Streit auf Bundesstraße eskaliert: BMW blockiert Spur, Lkw kippt von Fahrbahn
Sachsen-Anhalt Unfall Streit auf Bundesstraße eskaliert: BMW blockiert Spur, Lkw kippt von Fahrbahn

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Die Landstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa 5,5 Stunden voll gesperrt werden.

Um den genauen Unfallhergang herauszufinden, hat die Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet und beide Autos sichergestellt.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/FreiwilligeFeuerwehrNeugattersleben

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: