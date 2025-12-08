Kleinwagen krachen zusammen: Zwei Menschen sterben im Salzlandkreis

Bernburg - Am Sonntagnachmittag verloren zwei Menschen nach einem Unfall auf der B71 zwischen Neugatterleben und Bernburg ( Salzlandkreis ) ihr Leben.

Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden an. © Screenshot/Facebook/FreiwilligeFeuerwehrNeugattersleben

Laut der Polizeiinspektion Magdeburg soll es sich dabei um zwei Autofahrer handeln, die jeweils in einem Kleinwagen gesessen haben.

Gegen 17.30 Uhr waren beide auf der Bundesstraße unterwegs - sie stießen etwa 300 Meter hinter dem Bahnübergang in Richtung Neugattersleben frontal zusammen.

Für beide Personen kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Die Landstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa 5,5 Stunden voll gesperrt werden.