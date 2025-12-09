Junger Mann will Tier ausweichen und wird selbst schwer verletzt

Salzwedel - Schwerer Crash in der Altmark: Am frühen Dienstagmorgen wurde ein junger Autofahrer bei einem Wildunfall verletzt .

Ein Autofahrer wurde bei einem Wildunfall bei Salzwedel schwer verletzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 6.40 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes auf der K1002 zwischen Salzwedel und Groß Gerstedt (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Plötzlich betrat ein wildes Tier die Fahrbahn. Der Mercedes-Fahrer versuchte auszuweichen, kam rechts von der Straße ab und krachte frontal in einen Baum.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, kam das Tier mit dem Schrecken davon, der 22-Jährige wurde allerdings schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.