Peugeot kommt von der Straße ab, wenig später steht er in Flammen

Arneburg - Am späten Donnerstagabend krachte es bei Stendal. Ein junger Autofahrer war von der Straße abgekommen.

In Arneburg brannte am Abend ein Peugeot. © Polizeirevier Stendal

Gegen 22.40 Uhr war ein 23-jähriger Ire mit seinem Peugeot auf der Dalchauer Straße in Arneburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

In einer Kurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und landete auf einer angrenzenden Wiese.

Der Fahrer konnte sich gerade noch selbst in Sicherheit bringen, bevor der Peugeot Feuer fing, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen.

Der 23-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Andere Personen waren nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt.