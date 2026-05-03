Pferd rennt auf Straße und stirbt: Wo ist der Besitzer?

Tornau - Ein Mann (50) war mit seinem Audi am frühen Sonntagmorgen auf einer Landstraße mit einem Pferd zusammengestoßen. Das Tier starb noch an der Unfallstelle, doch wer ist der Besitzer?

Das Auto war nicht mehr fahrbereit. © Montage: Facebook/Feuerwehr Raguhn

Gegen 4.08 Uhr war er auf der L 136 zwischen Tornau vor der Heide und Thurland unterwegs. Dann der Schock: "Plötzlich querte ein Pferd die Fahrbahn von rechts nach links", erklärt die Polizei.

Es kam zum Zusammenprall. Ein Bild des Autos zeigt die Wucht des Crashs.

Der Fahrer wurde leicht verletzt, für das Pferd kam jede Hilfe zu spät. Es starb noch an der Unfallstelle. Wem es gehört, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.