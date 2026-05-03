In den Gegenverkehr gerutscht: Drei Biker bei Unfall schwer verletzt

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Ein 17-jähriger Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr und stößt mit zwei anderen Bikern zusammen. Alle drei kommen schwer verletzt in eine Klinik.

Von Sophie Marie Kemnitz

Sangerhausen - Nahe Wippra (Mansfeld-Südharz) sind am Samstagnachmittag drei Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Alle drei Biker mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Alle drei Biker mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle berichtet, war ein 17-jähriger Motorradfahrer gemeinsam mit einer Gruppe auf der L 230 in Richtung Wippra unterwegs.

Derzeitigen Kenntnissen zufolge kam er auf der Strecke in einer Rechtskurve zu Fall. Hierbei rutschte er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 60-jährigen Biker.

Ein nachfolgender Motorradfahrer fuhr diesem anschließend auf. Der 17-Jährige wurde nach Angaben der Polizei schwerst verletzt.

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Die beiden anderen Biker zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie kamen alle zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr waren im Einsatz. Die gesperrte Landstraße wurde gegen 21 Uhr wieder freigegeben.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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