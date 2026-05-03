In den Gegenverkehr gerutscht: Drei Biker bei Unfall schwer verletzt

Sangerhausen - Nahe Wippra ( Mansfeld-Südharz ) sind am Samstagnachmittag drei Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Alle drei Biker mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle berichtet, war ein 17-jähriger Motorradfahrer gemeinsam mit einer Gruppe auf der L 230 in Richtung Wippra unterwegs.

Derzeitigen Kenntnissen zufolge kam er auf der Strecke in einer Rechtskurve zu Fall. Hierbei rutschte er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 60-jährigen Biker.

Ein nachfolgender Motorradfahrer fuhr diesem anschließend auf. Der 17-Jährige wurde nach Angaben der Polizei schwerst verletzt.

Die beiden anderen Biker zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie kamen alle zur Behandlung in ein Krankenhaus.