Unfall nach Alkoholfahrt: Junger Audi-Fahrer verursacht teueren Schaden

Wernigerode - In Wernigerode ( Landkreis Harz ) hat ein junger Autofahrer am Samstagabend einen erheblichen Schaden angerichtet.

Dem 21-Jährigen wurde vorerst der Führerschein entzogen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Harz war ein 21-Jähriger gegen 21.25 Uhr mit seinem Audi A4 in der Burgstraße unterwegs. Beim Abbiegen touchierte er plötzlich eine Hauswand am Fahrbahnrand.

Im weiteren Verlauf krachte er gegen einen geparkten VW Golf eines 21-Jährigen, der durch die Wucht auf einen weiteren Golf geschoben wurde.

Bei der Überprüfung des Unfallverursachers stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille.

In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, erklärte ein Sprecher der Polizei.