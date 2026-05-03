Unfall nach Alkoholfahrt: Junger Audi-Fahrer verursacht teueren Schaden
Wernigerode - In Wernigerode (Landkreis Harz) hat ein junger Autofahrer am Samstagabend einen erheblichen Schaden angerichtet.
Nach Angaben des Polizeireviers Harz war ein 21-Jähriger gegen 21.25 Uhr mit seinem Audi A4 in der Burgstraße unterwegs. Beim Abbiegen touchierte er plötzlich eine Hauswand am Fahrbahnrand.
Im weiteren Verlauf krachte er gegen einen geparkten VW Golf eines 21-Jährigen, der durch die Wucht auf einen weiteren Golf geschoben wurde.
Bei der Überprüfung des Unfallverursachers stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille.
In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Der Führerschein des Audi-Fahrers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa