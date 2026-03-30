Rentner parkt quer auf der Straße, damit er nicht überholt wird

Quedlinburg - Dreiste Autofahrer! Im Landkreis Harz krachten am Montagmorgen zwei Autos zusammen - nur, weil einer von beiden nicht überholt werden wollte.

Ein Streit zwischen zwei Rentnern führte im Harz zu einem Autounfall. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Gegen 9.45 Uhr war eine 70 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Mazda auf der Schmalen Straße in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Dort versuchte sie mehrfach, den vorausfahrenden Mazda eines ebenfalls 70-Jährigen zu überholen, was ihr nicht gelang.

Das passte dem Rentner scheinbar nicht: In der Einmündung zwischen Dippeplatz und Breite Straße beschloss der Mazda-Fahrer, die Frau zur Rede zu stellen.

Er parkte sein Auto quer auf der Fahrbahn und stieg daraufhin gemeinsam mit seiner Beifahrerin aus, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Dies übersah die Dame jedoch und krachte in ihren Vordermann. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda einige Meter weiter geschoben und erfasste die 71-jährige Beifahrerin.