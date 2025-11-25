Sachsen-Anhalt verzeichnet weniger Verkehrstote

Halle - In Sachsen-Anhalt sind im laufenden Jahr deutlich weniger Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt oder getötet worden als im Vorjahr.

Es starben rund ein Fünftel weniger Menschen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Besonders stark ging die Zahl der Todesopfer zurück, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Dies geht aus der Straßenverkehrsunfallstatistik hervor, die auf gesammelten Daten der Polizei beruht.

Zwischen Januar und September starben rund ein Fünftel weniger Menschen im Straßenverkehr als im Vergleichszeitraum 2024.

Nach Angaben der Polizei kamen in den ersten neun Monaten auf 1000 Unfälle mit Personenschaden etwa 13 Verkehrstote. Insgesamt wurden bis September 71 Todesopfer registriert.

Auch die Zahl der Unfälle im Allgemeinen sank: Sie ging um 7,6 Prozent auf 48.865 zurück.