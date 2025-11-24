Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt: Unfälle über Nacht

Schnee bis ins Flachland – doch schwere Unfälle meldete die Polizei zunächst nicht. Autofahrer sollten trotzdem vorsichtig fahren.

Von Simon Kremer

Magdeburg/Halle - Die Polizei in Sachsen-Anhalt zieht trotz glatter Straßen eine positive Bilanz.

Der Zentrale Verkehrsdienst warnt vor Schneeglätte auf den Straßen. (Symbolfoto)
Der Zentrale Verkehrsdienst warnt vor Schneeglätte auf den Straßen. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Trotz des Wintereinbruchs mit Schneefall bis ins Flachland ist auf den Straßen ein größeres Verkehrschaos ausgeblieben.

Es habe zwar mehrere Unfälle in der Nacht gegeben, verletzt worden sei dabei aber niemand, teilten die Leitstellen der Autobahnpolizei mit.

Die Straßen seien zum Berufsverkehr gut geräumt durch die Autobahnmeistereien, die Räumdienste seien unterwegs.

Den Angaben zufolge landete in der Nacht ein Lkw auf der A14 im Graben und auch bei Merseburg auf der A38 habe es einen Unfall aufgrund von Glätte gegeben.

Der Zentrale Verkehrsdienst warnt dennoch weiter vor Schneeglätte auf den Straßen in Sachsen-Anhalt.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

