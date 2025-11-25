Kreuzungscrash in der Börde: VW stößt mit Transport zusammen

Ackendorf - Am Montagmorgen hat es an einer Kreuzung in Ackendorf ( Landkreis Börde ) mächtig gekracht. Zwei Menschen wurden bei einem Autounfall verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © Polizeirevier Börde

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 42-Jährige mit ihrem VW auf der B71 zwischen Gardelegen und Ackendorf unterwegs gewesen.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wollte diese an einer Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines Kleintransporters. Beide Wagen krachten in weiterer Folge zusammen.

Bei dem Crash wurden die VW-Fahrerin und der 58-jährige Transporter-Fahrer leicht verletzt. Ein fünfjähriges Kind, welches im VW mitgefahren war, blieb unverletzt.

Der 58-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.