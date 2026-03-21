Säugling stirbt nach tragischem Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach und landet auf A9-Auffahrt

Halle (Saale) - Eine 39-Jährige kam in Sachsen-Anhalt mit ihrem Mercedes von der Straße ab und verursachte einen derart schweren Unfall, dass alle drei im Auto sitzenden Personen schwer verletzt wurden. Ein Säugling schaffte es nicht und starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Die A9 wurde in Richtung München voll gesperrt. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Sonntagnachmittag war die Frau zusammen mit einem 44-jährigen Beifahrer und einem Säugling auf der B100 zwischen Brehna und Landsberg in Richtung Halle unterwegs.

Aus unbekannten Gründen kam die 39-Jährige plötzlich nach rechts von der Straße ab, knallte gegen die Leitplanke, geriet auf den angrenzenden Fahrstreifen und fuhr auf die Auffahrt zur A9.

Dabei überschlug sich der Daimler-Benz mehrfach und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahnauffahrt zum Stehen.

"Alle drei Personen wurden schwer verletzt und zur Behandlung ins Klinikum verbracht", erklärte die Polizei.

Tagelang kämpfte der Säugling dort um sein Überleben, erlag jedoch am Freitagabend seinen schweren Verletzungen.