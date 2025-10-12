Sattelzug übersehen: Autofahrer bei Unfall auf B71 in Auto eingeklemmt

Barleben - Am Samstagnachmittag wurde ein Autofahrer bei einem Unfall auf der B71 i n Barleben ( Landkreis Börde ) in seinem Auto eingeklemmt.

Der Sattelzug konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und krachte in ihn hinein. © Bildmontage: Polizeirevier Böre

Gegen 15.27 Uhr fuhr der Mann von der A2 herunter und wollte an einer Kreuzung auf die Bundesstraße abbiegen.

Dabei übersah der 38-Jährige einen vorfahrtsberechtigten Sattelzug, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Obwohl dieser noch versuchte, dem Auto auszuweichen, krachten beide ineinander.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gedreht und der Fahrer darin eingeklemmt sowie leicht verletzt.

Erst durch hinzugerufene Rettungskräfte konnte er befreit und medizinisch versorgt werden.