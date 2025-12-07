Schwerer Auffahrunfall in der Börde: Vier Verletzte

Wolmirstedt - Am Nikolaustag krachte es auf einer Bundesstraße in der Börde: Ein VW war auf einen BMW aufgefahren.

Bei Stendal kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW und einem BMW. © Polizeirevier Stendal

Gegen 18 Uhr war ein 77 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Golf auf der B189 bei Wolmirstedt in Richtung Stendal (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Ein vorausfahrender BMW bremste, um einem heranrollenden Auto der Bundespolizei Platz zu machen. Das bemerkte der 77-Jährige zu spät und fuhr seinem Vordermann auf.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die drei Insassen des BMW zogen sich allesamt leichte Verletzungen zu und mussten ebenfalls medizinisch behandelt werden.