Moped kracht in Lkw: Teenager auf der B1 schwer verletzt

Hohenseeden - Auf der B1 zwischen Hohenseeden und Reesen ( Landkreis Jerichower Land ) ist am Dienstag ein Teenager mit seinem Moped verunglückt .

Der 18-Jährige musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der 18-Jährige war gegen 17 Uhr in Richtung Hohenseeden unterwegs und fuhr einem Lastwagen hinterher. Dabei soll der junge Mann einen zu geringen Abstand zu seinem Vordermann eingehalten haben, berichtet das Polizeirevier Jerichower Land.

Als der Fahrer des Lasters abbremsen musste, krachte der 18-Jährige mit seinem Moped in das Heck.

Ein hinzugerufener Rettungsdienst sowie ein Notarzt kümmerten sich sofort um den Teenager und führten eine Erstversorgung durch.

Die B1 musste wenig später für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Für den schwer verletzten jungen Mann ging es mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.